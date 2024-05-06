Радий Хабиров призвал Минтранс регулировать даты перекрытий во избежание пробок

Сегодня, шестого мая, на совещании в правительстве республики обсудили вчерашние пробки на дорогах республики.
«Мы в Минтрансе эту ситуацию уже довольно предметно обсудили. В последний день выходных рабочие перегородили дорогу.
Огромный поток людей возвращается с каникул, завтра рабочий день, и была большая пробка. Мы договорились, что в этих вопросах всегда надо голову включать. У нас и так множество дорожных работ ведется, что предполагает закрытие и ограничение проезда. Только вокруг Уфы у нас практически везде ограничения всевозможные, поэтому если мы еще сами не будем продумывать эти вещи, будет очень плохо.
Так что я прошу виды работ согласовывать, как положено. Не допускайте, пожалуйста, таких вещей», – сказал Радий Хабиров.
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