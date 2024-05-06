Штормовое предупреждение: в Уфе из-за непогоды пострадали 5 автомобилей, госпитализирована женщина

Сегодня, шестого июня, местами по республике ожидается очень сильный ветер порывами до 21-26 м/с.

Ветер до 26 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, находиться на улице будет опасно.

Ветром могут быть сорваны вывески и кровли с домов, разбиты стекла в окнах, повалены деревья.

Управление гражданской защиты Уфы сообщает о том, что «с раннего утра сегодня в Уфе зафиксировано четыре случая падения деревьев и веток в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах. В результате инцидентов получили механические повреждения пять автомобилей».

В Орджоникидзевском районе ветер сорвал часть профнастила с крыши спортзала школы в поселке Старые Турбаслы.

На улице Зорге упало ограждение на строительном объекте, при этом пострадала женщина, ее доставили в больницу.