В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

Девятое мая приходится на четверг – этот день традиционно будет выходным. Продолжительность рабочего дня в среду, восьмого мая, сокращается на один час.

Будет четыре выходных подряд: пятница, 10 мая, стала нерабочим днем за счет переноса выходного с субботы, шестого января.

Следующие внеплановые выходные ждут жителей республики только в июне: 12 июня – День Уфы и День России, а в ночь с 15 на 16 июня (с субботы на воскресенье) – Курбан-байрам, так что отдыхать будем 15-17 июня включительно.