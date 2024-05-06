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В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

Второй период майских выходных в этом году выпадает на середину недели. Рассказываем, как будут отдыхать жители республики в мае.

Девятое мая приходится на четверг – этот день традиционно будет выходным. Продолжительность рабочего дня в среду, восьмого мая, сокращается на один час.

Будет четыре выходных подряд: пятница, 10 мая, стала нерабочим днем за счет переноса выходного с субботы, шестого января.

Следующие внеплановые выходные ждут жителей республики только в июне: 12 июня – День Уфы и День России, а в ночь с 15 на 16 июня (с субботы на воскресенье) – Курбан-байрам, так что отдыхать будем 15-17 июня включительно.

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