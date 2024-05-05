Пасмурно, дожди и снег: погода в Уфе 6-10 мая

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки на следующей неделе будут каждый день, солнце заглянет только в четверг и пятницу. В среду будет резкое кратковременное потепление, после которого так же резко похолодает.

Понедельник, 6 мая: до +9°, облачно, кратковременный дождь, в ночь на вторник – +1°, без осадков.

Вторник, 7 мая: до +12°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 8 мая: до +22°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +4°, временами дождь.

Четверг, 9 мая: до +11°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +3°, небольшой дождь со снегом.

Пятница, 10 мая: до +9°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +4°, без осадков.