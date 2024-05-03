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Резиденты ТОР с начала 2024 года вложили в экономику Башкортостана более 500 млн рублей

Всего в Башкортостане пять территорий опережающего развития: в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. В них 126 резидентов, получающих налоговые и другие льготы, плановый объем инвестиций – 38 млрд рублей.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Всего в первом квартале 2024 года резиденты ТОР вложили в экономику региона более полумиллиарда рублей, что на 200 млн рублей больше, чем год назад. Об этом сегодня, третьего мая, рассказал в соцсетях Радий Хабиров.

«Лидеры по объему инвестиций здесь – предприятия, которые производят железобетонные конструкции, нефтепромысловое оборудование, металлоизделия, работают в сфере машиностроения, химической промышленности.

Это очень важные цифры, которые говорят о том, что бизнес нам доверяет. Предприниматели готовы работать в республике, а мы в свою очередь – создавать для них комфортные условия, развиваться в которых удобно и безопасно», – сообщил глава региона.

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