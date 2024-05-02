Два предприятия Башкортостана попали под санкции США

Среди прочих в документе указаны компании «Нефтегазстрой» и «Сибкапитал», зарегистрированные в Башкортостане.

Первая специализируется на инженерных коммуникациях и работает с «Роснефтью», вторая – холдинг, владеющий в том числе ГК «Сибантрацит» – крупнейшим в мире экспортером антрацитов, также уже находящимся под санкциями. В качестве дополнительных видов деятельности указаны производство проволоки и кабелей, ремонт оборудования, строительство жилых и нежилых зданий.

Обе попали в список в связи с тем, что ведут деятельность в секторе экономики России, который поддерживает военно-промышленную базу.