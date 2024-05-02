Радий Хабиров признал, что в системе школьного питания «проблемы еще остаются»

«Наш опыт организации школьного питания неоднократно признавали лучшей практикой в стране. Нам действительно удалось переформатировать эту работу. Но расслабляться нельзя – вопрос важнейший.

Как показывают проверки, проблемы еще остаются. Но динамика – очень хорошая. За год стало значительно меньше случаев, когда повара нарушали технологию приготовления блюд.

Знаю, что жалобы есть. Где-то они связаны с недоработкой конкретных исполнителей, организаторов питания или работников пищеблоков. Где-то мы не попадаем во вкусы ребенка, тут все индивидуально. Важно то, что все это единичные, а не системные случаи», – сообщил глава региона.