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Башкортостан потратит 100 млн рублей на лечение в санаториях участников СВО и их родственников

В республике участники специальной военной операции и их родственники могут однократно пройти бесплатное санаторно-курортное лечение.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Премьер-министр региона Андрей Назаров сообщил о том, что только на 2024 год на эти цели в бюджете предусмотрено 100 млн рублей, соглашения со здравницами уже заключены.

На выбор предоставят 15 санаториев: «Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Юматово», «Якты-Куль», «Дом отдыха «Березки», «Березка», «Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик», «Радуга», «Бодрость», «Здравница Зауралья», «Профилакторий «Ай».

Бойцы могут отдохнуть в них как самостоятельно, так и разделить лечение с родными на равные части или передать право на лечение супругу или одному из родителей.

2956 участников СВО и членов их семей уже прошли курс санаторно-курортного лечения, подано 190 заявок.

 

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