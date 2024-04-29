В Башкортостане готовится к открытию этнокомплекс «Торатау»

Торжественное открытие этнокомплекса состоится четвертого мая.

Юрты будут принимать гостей круглый год, из них только две будут гостевыми. Для комфорта туристов они оснащены удобными спальными местами, кухней и санузлами.

Самая большая и нарядная – 12-метровая юрта – это кафе для гостей, еще одна задумана как сувенирная лавка. Другая будет использоваться как историко-культурный центр для проведения всевозможных образовательных, научно-популярных мероприятий. В отдельной будут проводиться конкурсы, совещания и конференции.

Все юрты соединены деревянной тропинкой с освещением, перилами и лестницами.