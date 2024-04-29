В Башкортостане готовится к открытию этнокомплекс «Торатау»

Этнокомплекс у подножья шихана Торатау представляет собой ансамбль из шести башкирских юрт, каждая из которых установлена на специальном металлическом подмостке.
pravitelstvorb.ru
Торжественное открытие этнокомплекса состоится четвертого мая.
Юрты будут принимать гостей круглый год, из них только две будут гостевыми. Для комфорта туристов они оснащены удобными спальными местами, кухней и санузлами.
Самая большая и нарядная – 12-метровая юрта – это кафе для гостей, еще одна задумана как сувенирная лавка. Другая будет использоваться как историко-культурный центр для проведения всевозможных образовательных, научно-популярных мероприятий. В отдельной будут проводиться конкурсы, совещания и конференции.
Все юрты соединены деревянной тропинкой с освещением, перилами и лестницами.
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