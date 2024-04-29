В Башкортостане до 20 мая высадят более 640 тыс. деревьев

Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил глава региона Радий Хабиров, принявший участие в высадке деревьев.

Одна из площадок «Сада памяти» в этом году – парк «Патриот» в Чишминском районе, где в честь погибших в годы Великой Отечественной войны посадили 300 лип и аллею из сосен.

Акция продлится до 20 мая, планируют высадить 640 тыс. деревьев. 520 тыс. из них – на землях лесного фонда.

К акции «Зеленая Башкирия», которая проводится дважды в год, на этот раз присоединились 45 тыс. участников и 3,1 тыс. предприятий. Высадили 5,5 тыс. крупномеров, 110 тыс. кустарников – на аллеях, в скверах, парках, во дворах. Еще в планах на эту весну - 2,5 тыс. крупномеров и 15 тыс. других саженцев.