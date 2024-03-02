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Дворец борьбы в Уфе сдадут в конце лета

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, второго марта, посетил стройку одного из крупнейших спортивных объектов Уфы.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«Объект на самом деле очень большой, мы давно не строили таких. Введем его в конце лета – это будет замечательным подарком к юбилею Уфы. Здесь будут заниматься тысячи пацанов. Уверен, появятся и великие чемпионы. Но самое главное – все эти ребята станут настоящими мужчинами», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Дворец борьбы площадью 29 квадратных километров расположится в микрорайоне Глумилино Октябрьского района.

В нем будет восемь залов, в том числе большой зал для соревнований, ДЮСШ, гостиница, ресторан, фитнес-центр, спортивные бары и бассейн.

Заниматься в нем будут не только борьбой, но и волейболом, футболом и баскетболом.

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