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Синоптики рассказали, каким будет март в Башкортостане

В этом году зимой в республике были сильнейшие перепады температуры. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в первый месяц весны.

«По сведению Гидрометцентра России, в республике в марте среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – -5,1°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 20-40 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе в эти выходные температура поднимется до 0° днем, солнце заглянет в субботу. Осадков в ближайшие дни не обещают.

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