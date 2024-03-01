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В Уфе на 2 недели перекрыли одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 15 марта 2024 года будет закрыт проезд по проезжей части от дома Кавказская, 49 до улицы Менделеева.

Ограничение вводится в связи со строительством улицы Высотной и Академика Ураксина. Перекрытие этого участка существенно осложнит жителям ближайших домов выезд на Менделеева.

Строительство Высотной и Академика Ураксина – это часть масштабного проекта, подразумевающего организацию нового транспортного коридора, который должен разгрузить улицы Менделеева, Софьи Перовской и Степана Кувыкина.

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