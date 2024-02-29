В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи – свекла (6,6%), помидоры (3,4%), капуста (2,9%) и морковь (2,5%), а также детские овощные консервы (2,1%).

Незначительно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на соль и сухие молочные смеси для детского питаний (по 0,9%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (2%), макароны (1,2%), маргарин (1%) и гречка (0,9%%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.