В Башкортостане мошенники рассылают сообщения о «налоге на спецоперацию»

Как сообщает федеральная служба «Объясняем.рф», аферисты начали рассылать предупреждения от имени банков: с вашего счета спишут «налог на спецоперацию».

Якобы необходимо зайти в личный кабинет банка и подписать заявление на отказ от платежей, иначе каждый месяц будут списывать десятки тысяч рублей.

Если перейти по ссылке из сообщения, ваши личные данные окажутся у мошенников.

Служба подчеркивает: никакого налога на спецоперацию не существует, никогда не переходите по подозрительным ссылкам.