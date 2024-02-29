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В Башкортостане мошенники рассылают сообщения о «налоге на спецоперацию»

Новая схема мошенников, о которой должен знать каждый, чтобы не попасться на уловку.

Как сообщает федеральная служба «Объясняем.рф», аферисты начали рассылать предупреждения от имени банков: с вашего счета спишут «налог на спецоперацию».

Якобы необходимо зайти в личный кабинет банка и подписать заявление на отказ от платежей, иначе каждый месяц будут списывать десятки тысяч рублей.

Если перейти по ссылке из сообщения, ваши личные данные окажутся у мошенников.

Служба подчеркивает: никакого налога на спецоперацию не существует, никогда не переходите по подозрительным ссылкам.

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