В Башкортостане резко сократилось количество фальшивых купюр

Всего за весь 2023 год в банковской системе республики было обнаружено 65 поддельных купюр. Это в 2,7 раза меньше, чем за 2022 год (174).

Такая же тенденция прослеживается в целом по стране.

Две трети поддельных банкнот составляют пятитысячные купюры – 42 штуки. Также среди выявленных фальшивок 16 тысячерублевых, шесть двухтысячных и одна сторублевая купюры.

В среднем по России структура выявленных фальшивок такая же. На первом месте пятитысячные, далее – тысячерублевые и двухтысячные банкноты.

Центробанк связывает снижение уровня фальшивомонетничества в стране с тем, что растет количество и качество защитных признаков российских банкнот, подделывать купюры становится сложно и невыгодно.