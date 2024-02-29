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МЧС провело учения на случай аварии в тоннелях «Восточного выезда»

По легенде, в северном и южном тоннелях произошли два ДТП с разливом дизельного топлива и возникновением пожара.

Фото опубликовал Минтранс Башкортостана

Фото опубликовал Минтранс Башкортостана

В учениях задействовали 20 единиц техники и 60 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

С точки зрения пожарных, «Восточный выезд» – это очень сложный объект: если случится авария в тоннеле протяженностью более 1,2 км, действовать нужно будет быстро.

«Пожарно-тактические учения показали, что автодорожный тоннель Восточного выезда возведен с учетом современных требований безопасности и оснащен оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки обеспечить обнаружение задымления или возгорания», – говорится в сообщении МЧС.

С помощью комплексной системы безопасности сигнал о внештатной ситуации попадает на диспетчерский пульт обслуживающей дорогу организации и далее в соответствующие службы. В случае выявления задымления в тоннеле газоанализаторы автоматически включают систему дымоудаления, которая выводит опасные газы в атмосферу.

Для локализации горения через каждые 50 метров в тоннеле установлены пожарные краны.

Также между северным и южным тоннелями оборудованы четыре тамбур-шлюза, позволяющие людям покинуть опасное место.

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