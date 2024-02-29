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Турпоток в Башкортостан в 2023 году вырос на 14%

Министерство предпринимательства и туризма подвело итоги работы за 2023 год и обозначило главные задачи.

vk.com/agnazarov

vk.com/agnazarov

По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, туризм и индустрия гостеприимства – это одна из наиболее быстрорастущих отраслей экономики в Башкортостане.

Среди некурортных регионов России по числу отдыхающих в санаториях Башкортостан на пятом месте в стране и лидирует в ПФО.

В прошлом году на развитие отрасли привлекли рекордные 1,5 млрд рублей, в результате турпоток вырос более чем на 14% и составил свыше двух млн поездок.

Инвестиционный портфель в этой сфере уже включает более 400 проектов на сумму свыше 43 млрд рублей.

Задача на этот год – расширение турпотока в республику на 20%, развитие инфраструктуры туризма и новых направлений, включая студенческий туризм.

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