Турпоток в Башкортостан в 2023 году вырос на 14%

Министерство предпринимательства и туризма подвело итоги работы за 2023 год и обозначило главные задачи.
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По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, туризм и индустрия гостеприимства – это одна из наиболее быстрорастущих отраслей экономики в Башкортостане.
Среди некурортных регионов России по числу отдыхающих в санаториях Башкортостан на пятом месте в стране и лидирует в ПФО.
В прошлом году на развитие отрасли привлекли рекордные 1,5 млрд рублей, в результате турпоток вырос более чем на 14% и составил свыше двух млн поездок.
Инвестиционный портфель в этой сфере уже включает более 400 проектов на сумму свыше 43 млрд рублей.
Задача на этот год – расширение турпотока в республику на 20%, развитие инфраструктуры туризма и новых направлений, включая студенческий туризм.
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