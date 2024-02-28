В Башкортостане замедлился рост цен на курицу и яйца

Российский птицеводческий союз тогда заявлял, что дефицита яиц в стране нет, ажиотаж был создан искусственно, чем воспользовались торговые сети подняв наценку.

Сейчас Банк России фиксирует замедление роста цен на курицу и яйца в Башкортостане.

Это стало возможным благодаря действиям властей: ФАС провела антикартельные проверки и рекомендовала магазинам ограничить наценки, многие торговые сети поддержали эту меру.

Кроме того, результат принесла временная отмена таможенных пошлин на эти продукты, которая действует с первого января до 30 июня 2024 года: эта мера позволила расширить предложение на рынке и стабилизировать спрос.