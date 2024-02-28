Башкортостан занял 2 строчку в антирейтинге регионов по количеству «пьяных» ДТП

Всего за 2023 год в целом по РФ произошло 132 466 дорожно-транспортных происшествий – это на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-10 регионов с наибольшим количеством ДТП особняком стоит Москва: 8118 и +5,3% за год.

Следом идут Краснодарский край (6155, +6%) и Нижегородская область (4667, +6,9%).

Башкортостан в этом антирейтинге занимает шестую строчку: 3617 ДТП за год (+4,3%).

При этом Башкортостан «отличился», заняв вторую строчку в антирейтинге регионов по количеству ДТП с водителями в состоянии опьянения: таковых за год было зарегистрировано 393, что на 12,3% больше, чем в прошлом году. Отстаем только от Краснодарского края – 529 ДТП, прирост составил 3,3%.