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Главные юбилейные мероприятия в Уфе пройдут на 3 площадках

Сегодня, 28 февраля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в интервью в ЦУРе рассказал о подготовке к празднованию 450-летия города.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

«Из крупных мероприятий могу отметить VK Fest, который состоится первого июня, а дальше уже основные празднества уходят на июль и август.

31 августа состоится самое масштабное мероприятие. Начнется все по традиции с церемоний возложения цветов, а дальше основными площадками будут Горсовет и парк "Ватан". А также "Уфа-Арена", где пройдут торжественные мероприятия с нашими гостями», – сообщил мэр.

Как мы писали ранее, VK Fest в этом году пройдет в Уфе впервые. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей страны.

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