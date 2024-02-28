Главные юбилейные мероприятия в Уфе пройдут на 3 площадках

«Из крупных мероприятий могу отметить VK Fest, который состоится первого июня, а дальше уже основные празднества уходят на июль и август.

31 августа состоится самое масштабное мероприятие. Начнется все по традиции с церемоний возложения цветов, а дальше основными площадками будут Горсовет и парк "Ватан". А также "Уфа-Арена", где пройдут торжественные мероприятия с нашими гостями», – сообщил мэр.

Как мы писали ранее, VK Fest в этом году пройдет в Уфе впервые. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей страны.