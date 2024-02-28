18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе на ремонт 170-метрового участка улицы потратят более 11 млн рублей

На сайте Госзакупок опубликован тендер на капитальный ремонт участка улицы Шафиева в Октябрьском районе Уфы.

Протяженность участка от дома №14 до улицы Рихарда Зорге составляет порядка 170 метров.

От подрядчика требуется обновить асфальт на проезжей части и нанести разметку, провести переустройство коммуникаций, обновить светофоры и освещение. Сейчас этот участок улицы в ужасном состоянии.

Максимальная цена контракта – 11,4 млн рублей, к работам надо будет приступить с 22 апреля и завершить их до 31 октября.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: