В Уфе на ремонт 170-метрового участка улицы потратят более 11 млн рублей

Протяженность участка от дома №14 до улицы Рихарда Зорге составляет порядка 170 метров.

От подрядчика требуется обновить асфальт на проезжей части и нанести разметку, провести переустройство коммуникаций, обновить светофоры и освещение. Сейчас этот участок улицы в ужасном состоянии.

Максимальная цена контракта – 11,4 млн рублей, к работам надо будет приступить с 22 апреля и завершить их до 31 октября.