В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане в январе

«Спрос на отдельные непродовольственные товары и услуги в республике рос быстрее, чем их предложение. Это позволило производителям и поставщикам активнее переносить возросшие ранее издержки в конечные цены и стало основной причиной роста инфляции», – говорится в комментарии Банка России.

Годовой темп прироста цен на продукты в январе составил 7,85% после 7,95% в декабре. Рост цен на продовольствие замедлился из-за увеличения на внутреннем рынке предложения отдельных видов продуктов и стабилизации потребительского спроса.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Башкортостане в январе составил 7,07%, в декабре было 6,68%. В основном это связано с высоким спросом, превышающим предложение.

Инфляция в сфере услуг составила 5,88%, что на 0,27% выше декабрьского показателя. Это также обусловлено высокой потребительской активностью.

Инфляция в Башкортостане по-прежнему держится на уровне ниже среднего по ПФО (7,23%) и России (7,44%).