Радий Хабиров поручил принять меры для сдерживания роста цен на квартиры

«Сложно удержать цены на жилье, потому что произошел существенный рост цен на строительные материалы. Такая макроэкономическая проблема была.

Но если мы будем много строить, это позволит в разумных пределах держаться. Уповать все время на льготную ипотеку нельзя, поэтому думайте о том, как нам удержать все эти темпы дальше. Конечно, пока вот такая непростая ситуация.

Для того, чтобы к 2030 году нам выйти на объем в четыре миллиона квадратных метров жилья, нужно делать определенный задел. Строительная бюрократия такова, что с момента инициации до момента, когда кран начинает работать, полтора-два года проходит», – сказал Радий Хабиров, комментируя доклад министра.