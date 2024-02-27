Радий Хабиров поручил принять меры для сдерживания роста цен на квартиры

27 февраля на совещании в правительстве республики глава Минстроя Владислав Сидоркин отчитался о ситуации в жилищном строительстве.
«Сложно удержать цены на жилье, потому что произошел существенный рост цен на строительные материалы. Такая макроэкономическая проблема была.
Но если мы будем много строить, это позволит в разумных пределах держаться. Уповать все время на льготную ипотеку нельзя, поэтому думайте о том, как нам удержать все эти темпы дальше. Конечно, пока вот такая непростая ситуация.
Для того, чтобы к 2030 году нам выйти на объем в четыре миллиона квадратных метров жилья, нужно делать определенный задел. Строительная бюрократия такова, что с момента инициации до момента, когда кран начинает работать, полтора-два года проходит», – сказал Радий Хабиров, комментируя доклад министра.
Комментарии (0)