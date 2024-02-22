Торговый оборот Башкортостана с Тунисом увеличился в 36 раз

Так, в прошлом году Тунис впервые вошел в топ-10 стран-контрагентов региона по экспорту из Башкортостана.

Объем внешнеторгового оборота с Башкортостаном составил всего 2% от общего, но растет огромными темпами: за год он увеличился в 36,3 раза, в рейтинге зарубежных партнеров Тунис поднялся с 51 на 13 строчку.

Башкортостан поставляет в эту страну топливно-энергетические товары (80,9% от общего импорта), продукты и сырье, в честности злаки (13,1%), продукты химической промышленности и каучука (6%).