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Инфляция в Башкортостане в январе ускорилась до 7,05%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам января 2024 года.

Годовая инфляция в Башкортостане в январе составила 7,05%. В декабре она была на уровне 6,87%, замедлившись с 6,94% в ноябре.

Официального комментария от Центробанка пока нет. Декабрьское замедление связывали со статистическим эффектом высокой базы декабря 2022 года в сфере услуг.

Также среди факторов называли укрепление рубля и то, что в декабре 2022 года были повышены тарифы на коммунальные услуги, тогда как в декабре 2023 года индексация не проводилась.

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