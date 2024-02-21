Инфляция в Башкортостане в январе ускорилась до 7,05%

Годовая инфляция в Башкортостане в январе составила 7,05%. В декабре она была на уровне 6,87%, замедлившись с 6,94% в ноябре.

Официального комментария от Центробанка пока нет. Декабрьское замедление связывали со статистическим эффектом высокой базы декабря 2022 года в сфере услуг.

Также среди факторов называли укрепление рубля и то, что в декабре 2022 года были повышены тарифы на коммунальные услуги, тогда как в декабре 2023 года индексация не проводилась.