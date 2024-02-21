Уфа потратит 100 млн рублей на обустройство остановок электрички

Об этом сегодня, 21 февраля, выступая перед Горсоветом Уфы, сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Для повышения комфорта будут строить транспортно-пересадочных узлы, то есть обустраивать разворотные площадки, парковки, остановочные пункты.

На эти цели выделено порядка 100 млн рублей. Первый транспортно-пересадочный узел откроется в Деме уже в июне 2024 года.

«Если на автобусе путь от Шакши до Демы составляет порядка полутора часов, то на электричке всего 40 минут и это за 28 рублей – быстро и недорого», – сказал Ратмир Мавлиев.