Уфа потратит 100 млн рублей на обустройство остановок электрички

Развивая систему общественного транспорта, Уфа активно работает с «РЖД» над проектом «Городская электричка». На сегодняшний день пользоваться электричкой неудобно, но в будущем ситуация изменится.
Фото: «Российские железные дороги»
Об этом сегодня, 21 февраля, выступая перед Горсоветом Уфы, сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.
Для повышения комфорта будут строить транспортно-пересадочных узлы, то есть обустраивать разворотные площадки, парковки, остановочные пункты.
На эти цели выделено порядка 100 млн рублей. Первый транспортно-пересадочный узел откроется в Деме уже в июне 2024 года.
«Если на автобусе путь от Шакши до Демы составляет порядка полутора часов, то на электричке всего 40 минут и это за 28 рублей – быстро и недорого», – сказал Ратмир Мавлиев.
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