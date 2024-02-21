В Уфе 23 февраля из-за мероприятий перекроют несколько улиц

Ограничения связаны с проведением в пятницу, 23 февраля, мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Так, с 7.00 до 12.00 будет закрыта парковка перед парком Победы по улице Комарова.

С 9.30 до 11.30 перекроют улицы Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советскую (от Пушкина до Заки Валиди).

В этот день в городе возложат цветы к Вечному огню у Мемориального комплекса в парке Победы и к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, руководители органов власти, курсанты вузов, воспитанники кадетских классов, ветеранские организации.