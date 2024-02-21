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В Уфе в 2024 году за счет бюджета города построят 3 детсада и отремонтируют кинотеатр «Победа»

В последние восемь лет Уфа фактически не строила социальные объекты на деньги из городского бюджета, однако на текущий юбилейный год запланировано сразу несколько таких проектов.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Об этом сегодня, 21 февраля, в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Первый из них – детский сад в ЖК «Сосны» (Ленинский район) на 156 мест. Детсад там начали строить, но в итоге заморозили процесс на семь лет, с тех пор жители ждут его. Разрешение на строительство уже выдано, скоро начнут искать подрядчика.

Другие два детсада – в микрорайонах «Затон-Восточный» на 260 мест и «Цветы Башкирии» на 180 мест.

Кроме того, в 2024 году начнется капитальный ремонт ремонта здания бывшего кинотеатра «Победа».

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