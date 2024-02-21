Стало известно, когда парковка в центре Уфы станет платной

Выступая сегодня, 21 февраля, перед Горсоветом Уфы, мэр Ратмир Мавлиев сообщил о том, что платные парковки появятся в 2024 году. Всего планируют создать более 3,5 тыс. парковочных мест.

Как ожидается, парковка в центре города обойдется примерно в 40 рублей.

Предполагалось, что первые территории с платной парковкой в центре Уфы появятся летом 2022 года, однако проект решили отложить из-за непростой экономической ситуации.

В пилотную зону должны были войти 26 улиц:

Заки Валиди, Пушкина, Свердлова, Октябрьской Революции, Коммунистическая, Чернышевского, Красина, Кирова, Достоевского, Революционная, Новомостовая, Цюрупы, Советская, Ленина, Театральная, Мустая Карима, Карла Маркса, Гоголя, Крупской, Кустарная, Мингажева, Пархоменко, Ветошникова, Айская, Амурская, Крестьянская.

Бесплатно на них в рабочие дни с 7.00 до 21.00 можно будет остановиться не более чем на 20 минут.