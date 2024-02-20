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ГИБДД проводит рейды на дорогах Уфы

Сегодня, 20 февраля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

На территории Уфы началась операция «Должник», главная цель которой – напомнить водителям о необходимости своевременной оплаты штрафов.

Госавтоинспекция напоминает о том, что в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления нарушителю может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 51 ДТП, в двух из них пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Задержано девять водителей в нетрезвом состоянии.

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