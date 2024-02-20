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В Межвузовском кампусе Уфы выращивают редкие лекарственные растения

Ученые лаборатории молекулярной биоинженерии УУНиТ, которая располагается в уфимском кампусе, проводят работы по созданию культур растений-продуцентов ценных биологически активных веществ.

pravitelstvorb.ru

pravitelstvorb.ru

В частности, в январе начались опыты по выведению в пробирке уникального лекарственного растения saposhnikovia divaricata.

В России сапожниковия растопыренная произрастает только на юге Восточной Сибири и юго-западной части Дальнего Востока, но растет его мало, заготовка в промышленных масштабах может нанести непоправимый ущерб природным популяциям.

Это растение широко используется в народной медицине Китая, Японии, Кореи, Монголии и России, где отвар корней лечебной травы предлагается к применению от очень широкого круга заболеваний.

В корнях сапожниковии накапливаются такие биологически активные соединения как хромоны, кумарины, полиацетиленовые и азотсодержащие соединения, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, жирные кислоты и полисахариды. Отвары и экстракты корней сапожниковии применяются в качестве жаропонижающего, противовоспалительного, противопростудного и антиоксидантного средства.

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