В Межвузовском кампусе Уфы выращивают редкие лекарственные растения

В частности, в январе начались опыты по выведению в пробирке уникального лекарственного растения saposhnikovia divaricata.

В России сапожниковия растопыренная произрастает только на юге Восточной Сибири и юго-западной части Дальнего Востока, но растет его мало, заготовка в промышленных масштабах может нанести непоправимый ущерб природным популяциям.

Это растение широко используется в народной медицине Китая, Японии, Кореи, Монголии и России, где отвар корней лечебной травы предлагается к применению от очень широкого круга заболеваний.

В корнях сапожниковии накапливаются такие биологически активные соединения как хромоны, кумарины, полиацетиленовые и азотсодержащие соединения, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, жирные кислоты и полисахариды. Отвары и экстракты корней сапожниковии применяются в качестве жаропонижающего, противовоспалительного, противопростудного и антиоксидантного средства.