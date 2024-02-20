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В Уфе из-за строительства домов до 2026 года перекроют одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

До апреля 2026 года перекроют участок дороги от улицы Ахметова рядом с домом №273 до Пожарского.

Ограничение связано со строительством на территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова и планируемой улицей западнее Пожарского.

На этой территории возведут несколько 25-этажных жилых домов, детсады и другие здания. Проект планировки был утвержден летом прошлого года.

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