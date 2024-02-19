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Башкортостан в 2023 году привлек более 80 млрд рублей из федерального бюджета

Премьер-министр Андрей Назаров провел совещание правительства республики. На нем среди прочих вопросов обсуждались результаты участия региона в федеральных программах и проектах в 2023 году.

Андрей Назаров, фото: pravitelstvorb.ru

Андрей Назаров, фото: pravitelstvorb.ru

По словам главы правительства, по итогам 11 месяцев 2023 года в рейтинге по объему безвозмездных поступлений в региональный бюджет Башкортостан занимает седьмое место, первое по ПФО.

Фактически сумма поступивших из федерального бюджета денег превысила 80 млрд рублей. Еще чуть более 90 млрд рублей поступили напрямую предприятиям и учреждениям, минуя республиканскую бюджетную систему.

На реализацию национальных проектов в Башкортостане федеральным центром было направлено почти 26 млрд рублей – это порядка 15% от общей суммы поступлений.

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