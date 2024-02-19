В Минтрансе озвучили тарифы на проезд по «Восточному выезду» из Уфы

Министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов озвучил тарифы на проезд по «Восточному выезду»:

– автомобили с двумя и более осями, а также с прицепом, высотой не более двух метров – 100 рублей днем и 20 рублей ночью;

– остальные категории – 250 и 50 рублей соответственно.

Проезд по «Восточному выезду» будет бесплатным для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты.

«Учитывая опыт других регионов, такая сумма является оптимальной для того, чтобы дать возможность гражданам убедиться, что пользование платной дорогой в конечном итоге приводит к экономии автомобильного топлива, а также времени, затраченного в пути.

Автолюбители смогут добираться из центра столицы Башкортостана до федеральной трассы М-5 всего за 10 минут. Естественно, при введении платности на объекте должно быть все на высшем уровне, начиная от качества дорожного покрытия до сервиса», – рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.