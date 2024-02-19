18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На улице Октябрьской Революции в Уфе спилят 61 дерево

В Уфе продолжается масштабная реконструкция улицы Октябрьской Революции. Это один из крупнейших проектов к юбилею города.

Мэрия Уфы предупреждает о том, что в рамках реконструкции предусмотрено и озеленение: в период с 23 февраля по восьмое марта будут вестись работы на участке от Ленина до Цюрупы, спилят 61 аварийное дерево. Все работы согласованы.

Взамен старых деревьев при благоустройстве самой улицы и прилегающих территорий высадят более 660 деревьев.

Кроме того, в грядущем строительном сезоне запланированы работы на участке от Ленина до Цюрупы:

– переустройство подземных коммуникаций: водопровода, силовых кабелей и кабелей освещения;

– появится велодорожка;

– уложат тротуарную гранитную плитку в едином стиле с улицей Ленина.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: