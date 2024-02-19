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В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 19 по 25 февраля 2024 года.

20 февраля

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:

Проспект Октября – 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2, 138, 142/2, 142/3, 142/4.

Российская – 80, 82/1, 82/2, 84/1.

21 февраля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 15.00:

Ульяновых – 41, 43, 44, 45а, 47, 48, 49, 47а.

Кольцевая – 59.

Льва Толстого – 2, 4.

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Мелеузовская – 25, 27.

21-22 февраля

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 21 февраля до 9.00 22 февраля:

Степана Кувыкина  – 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 39/1, 41.

Дуванский бульвар – 28, 28/1, 30.

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