В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 19 по 25 февраля 2024 года.
20 февраля
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:
Проспект Октября – 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2, 138, 142/2, 142/3, 142/4.
Российская – 80, 82/1, 82/2, 84/1.
21 февраля
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 15.00:
Ульяновых – 41, 43, 44, 45а, 47, 48, 49, 47а.
Кольцевая – 59.
Льва Толстого – 2, 4.
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:
Мелеузовская – 25, 27.
21-22 февраля
Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 21 февраля до 9.00 22 февраля:
Степана Кувыкина – 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 39/1, 41.
Дуванский бульвар – 28, 28/1, 30.
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