В Уфе сохранится солнечная погода

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе осадки будут только в понедельник.

Понедельник, 19 февраля: до -8°, облачно, небольшой снег, в ночь на вторник – -14°, небольшой снег.

Вторник, 20 февраля: до -10°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -21°, без осадков.

Среда, 21 февраля: до -11°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – -18°, без осадков.

Четверг, 22 февраля: до -12°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -24°, без осадков.

Пятница, 23 февраля: до -11°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – -21°, без осадков.

Суббота, 24 февраля: до -9°, облачно, без осадков.