В Уфе изменилась схема движения в районе улицы Пугачева

Как сообщили в мэрии, до 20.00 11 марта будет закрыта проезжая часть местного проезда по Бородинской на участке от дома №20 до дома №24.

На этот период поток транспорта перепустят по построенному участку дороги бокового проезда №2.

Ограничение вводится для продолжения строительства транспортной развязки в рамках проекта «Южные ворота».

Кроме того, 22 и 24 февраля с 9.30 до 15.00 будут перекрывать проезд от улицы Комарова до СОК «Биатлон» в связи с проведением Первенства России по спортивному ориентированию.