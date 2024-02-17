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В Уфе изменилась схема движения в районе улицы Пугачева

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Как сообщили в мэрии, до 20.00 11 марта будет закрыта проезжая часть местного проезда по Бородинской на участке от дома №20 до дома №24.

На этот период поток транспорта перепустят по построенному участку дороги бокового проезда №2.

Ограничение вводится для продолжения строительства транспортной развязки в рамках проекта «Южные ворота».

Кроме того, 22 и 24 февраля с 9.30 до 15.00 будут перекрывать проезд от улицы Комарова до СОК «Биатлон» в связи с проведением Первенства России по спортивному ориентированию.

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