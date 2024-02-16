В Уфе 16-17 февраля пройдут массовые проверки водителей

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «предупреждение нарушений правил дорожного движения, нацеленных на пресечение управления автотранспортом в состоянии опьянения и перевозку детей-пассажиров с нарушением требований законодательства».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются. Ранее на этой неделе в Уфе прошли массовые проверки пассажирского транспорта.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 58 ДТП, в одном из них пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано три водителя в нетрезвом состоянии.