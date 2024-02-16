В 2024 году благоустроят 9 улиц в центре Уфы

В 2023 году отремонтировали тротуары на Пушкина и Ленина, в 2024 планируют охватить реновацией девять улиц:

– Ленина (от Кирова до Революционной);

– Карла Маркса (от Коммунистической до Чернышевского);

– Коммунистическую (от Аксакова до Дорофеева);

– Пушкина (от Новомостовой до Цюрупы);

– Новомостовую (от Тукаева до Октябрьской Революции);

– Кирова (от Ленина до Цюрупы);

– Цюрупы (от Кирова до Чернышевского);

– Чернышевского (от Цюрупы до Ленина);

– Октябрьской Революции (от Цюрупы до Ленина).

На этих участках тротуары замостят гранитом местного производства, провода уберут под землю, обустроят велодорожки и отремонтируют фасады домов. Работы начнутся с наступлением благоприятной погоды.