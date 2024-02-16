В 2024 году благоустроят 9 улиц в центре Уфы

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о планах по обновлению улиц города на юбилейный 2024 год.
В 2023 году отремонтировали тротуары на Пушкина и Ленина, в 2024 планируют охватить реновацией девять улиц:
– Ленина (от Кирова до Революционной);
– Карла Маркса (от Коммунистической до Чернышевского);
– Коммунистическую (от Аксакова до Дорофеева);
– Пушкина (от Новомостовой до Цюрупы);
– Новомостовую (от Тукаева до Октябрьской Революции);
– Кирова (от Ленина до Цюрупы);
– Цюрупы (от Кирова до Чернышевского);
– Чернышевского (от Цюрупы до Ленина);
– Октябрьской Революции (от Цюрупы до Ленина).
На этих участках тротуары замостят гранитом местного производства, провода уберут под землю, обустроят велодорожки и отремонтируют фасады домов. Работы начнутся с наступлением благоприятной погоды.
Комментарии (0)