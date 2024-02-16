Квартал в Советском районе застроят за 4 млрд рублей

Право на заключение договора обойдется застройщику в 1,131 млн рублей, всю сумму нужно будет внести задатком для участия в конкурсе.

Застройщик должен будет вложить в проект не менее 4,036 млрд рублей. На его счетах должно быть по крайней мере 161,8 млн рублей для выплаты компенсаций жителям расселяемых аварийных домов и менее 619,7 кв. м жилья для переселения.

Ранее мы писали о том, что территорию за бульваром Славы застроят за 11 млрд рублей.