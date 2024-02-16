В Уфе построят центр социальной адаптации

Речь идет об открытии в Уфе центра социальной адаптации. В таких центрах помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, будь то инвалиды, бездомные или беспомощные пожилые люди.

Инициатором возведения центра стал Джефф Монсон, он принял участие в совещании. Монсон отметил, что у него большой опыт работы с людьми, которые нуждаются в помощи: он неоднократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, где помогал местным жителям и военнослужащим.

В деятельности будущего центра социальной адаптации Монсон хочет использовать свои наработки. Сейчас решается вопрос финансирования центра, выбираются площадки для его возведения. Предполагается, что строительство будет вестись по быстровозводимым технологиям, что позволит построить здание в кратчайшие сроки.