«Этому нет никакого оправдания»: в парламенте Башкортостана прокомментировали обстрел Белгорода

15 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам Белгорода, в результате которого погибли семь человек, в том числе младенец, пострадали 19 человек, четверо из них – дети.
Фото: парламент Башкортостана
Спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев направил соболезнования в связи с этим инцидентом.
«От имени Государственного Собрания выражаю глубокие соболезнования в связи с ракетным обстрелом киевским режимом города Белгорода.
Это страшное и бесчеловечное преступление, жертвами которого стали мирные жители, в том числе дети, отозвалось глубокой тревогой и болью в сердцах жителей Башкортостана. Украинские вооруженные формирования совершили очередной чудовищный акт международного терроризма. Ему нет никакого оправдания», – заявил Константин Толкачев.
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