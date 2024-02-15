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В Башкортостане за неделю снизились цены на некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с пятого по 12 февраля 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи – капуста (2,6%) и морковь (1,93%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на соль (1,45%) и полукопченую колбасу (1,27%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (1,94%), детские фруктовые консервы (1,88%) и вареная колбаса (1,54%).

Цены на яйца минимально подросли (0,33%), на курицу – минимально снизились (0,34%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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