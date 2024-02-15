«Поставим жирную точку»: в Башкортостане запретят продавать алкоголь в жилых домах

Владимир Путин ранее подписал закон, предоставляющий регионам право ограничивать работу так называемых «наливаек» – розничных магазинов, маскирующихся под бары и кафе, что позволяет им обходить ограничения, продавая алкоголь после 23.00 и в те дни, когда это запрещено.

«Для регионов это долгожданная, можно сказать, выстраданная десятилетиями правовая норма. "Наливайки", расположенные на первых этажах жилых домов, в подвалах, во дворах, притягивают асоциальных личностей, усугубляют криминогенную обстановку. Родители всерьез обеспокоены безопасностью детей во дворах.

Подписанный сегодня президентом федеральный закон развязывает нам руки. Регионы смогут устанавливать требования по продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Таким образом, мы наконец-то сможем поставить жирную точку в вопросе "наливаек" и обеспечить общественный порядок и безопасность во дворах нашей республики», – сообщил Рустам Ишмухаметов.