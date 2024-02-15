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«Поставим жирную точку»: в Башкортостане запретят продавать алкоголь в жилых домах

Заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов прокомментировал подписание президентом закона, расширяющего возможности регионов по ограничению продажи алкоголя.

Владимир Путин ранее подписал закон, предоставляющий регионам право ограничивать работу так называемых «наливаек» – розничных магазинов, маскирующихся под бары и кафе, что позволяет им обходить ограничения, продавая алкоголь после 23.00 и в те дни, когда это запрещено.

«Для регионов это долгожданная, можно сказать, выстраданная десятилетиями правовая норма. "Наливайки", расположенные на первых этажах жилых домов, в подвалах, во дворах, притягивают асоциальных личностей, усугубляют криминогенную обстановку. Родители всерьез обеспокоены безопасностью детей во дворах.

Подписанный сегодня президентом федеральный закон развязывает нам руки. Регионы смогут устанавливать требования по продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Таким образом, мы наконец-то сможем поставить жирную точку в вопросе "наливаек" и обеспечить общественный порядок и безопасность во дворах нашей республики», – сообщил Рустам Ишмухаметов.

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