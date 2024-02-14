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ГИБДД проведет массовые проверки транспорта в Уфе

Сегодня, 14 февраля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Сплошные проверки пассажирского транспорта пройдут 15 и 22 февраля на территории Уфы.

Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

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