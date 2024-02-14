В Башкортостане появится этнопарк с атмосферой средневековья

«Башкирское кочевье» начнет работу в этом году в Баймакском районе Башкортостана.

Этнопарк представляет собой комплекс из семи юрт, в которых воссоздадут средневековую атмосферу кочевого образа жизни башкир.

На территории этнопарка будет электричество и санузлы, а также первый в мире кумысный бар. Отдыхающие будут жить в юртах, питаться традиционной кухней, смогут поучаствовать в приготовлении кумыса и конном походе по равнинам и живописным горам.