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В Башкортостане появится этнопарк с атмосферой средневековья

На туристической площадке «Башкирское кочевье» воссоздадут средневековую атмосферу кочевого образа жизни.

Фото: Минсельхоз Башкортостана

Фото: Минсельхоз Башкортостана

«Башкирское кочевье» начнет работу в этом году в Баймакском районе Башкортостана.

Этнопарк представляет собой комплекс из семи юрт, в которых воссоздадут средневековую атмосферу кочевого образа жизни башкир.

На территории этнопарка будет электричество и санузлы, а также первый в мире кумысный бар. Отдыхающие будут жить в юртах, питаться традиционной кухней, смогут поучаствовать в приготовлении кумыса и конном походе по равнинам и живописным горам.

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