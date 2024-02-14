Уфа вошла в топ-3 городов с самыми дорогими свиданиями в День святого Валентина

Tinkoff Romantic Index составляется путем анализа транзакций клиентов банка за последние пять лет. Учитывались на среднестатистическое свидание: ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино, цветы и две поездки на такси.

В среднем по стране в этом году стоимость свидания вырастет на 10% по сравнению с прошлым и составит 6094 рубля.

Для москвичей свидание 14 февраля обойдется дороже всего – 9185 рублей (в прошлом году было 8309 рублей).

Следом идет Санкт-Петербург – 7206 рублей (6618 рублей).

И замыкает тройку городов с самыми дорогими свиданиями Уфа: сегодня, 14 февраля, романтический вечер обойдется вам в среднем в 6607 рублей, что на 994 рубля больше, чем в 2023 году.