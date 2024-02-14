В Уфе выпало 90% месячной нормы осадков

В Уфе продолжается борьба со снегом: за последние несколько дней в городе повсеместно образовались высокие сугробы.
Сегодня, 14 февраля, рабочий день главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева начался в семь утра с объезда убираемых территорий.
«Сегодня мы продолжаем устранять последствия снегопадов, выпало 90% от месячной нормы.
Работало 300 единиц коммунальной техники, вывезли 21 тыс. кубометров снега. Снегоплавильные станции также продолжают работать. Еще немного времени, и Уфа будет в порядке», – пообещал мэр.
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